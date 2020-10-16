В России зарегистрирован рекорд по приросту зараженных коронавирусом с начала пандемии

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки зарегистрировано 15 150 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем с начала пандемии.

Как сообщает оперативный штаб, новые случаи выявлены в 85 регионах странах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4 031 (26,6%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 1 369 313 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 52,7 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 502 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 292 893 человека.