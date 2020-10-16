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  16 октября 2020
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За сутки в России от коронавируса скончались 232 человека
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 232 человека, сообщает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти выявлено в Москве – 54 и Санкт-Петербурге – 25.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 23 723 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 зафиксирован у 1 369 313 человек, из них выздоровели 1 056 582, под медицинским наблюдением остаются 292 893 пациента.

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