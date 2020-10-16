Alphabet представил роботов, отслеживающих и собирающих данные о сельскохозяйственных продуктах на поле

CentralAsia (CA) - Подразделение прорывных проектов X холдинга Alphabet представило модель беспилотного электрического «жука», который ездит по полям и отслеживает состояние растений.

Как сообщает The Bell, благодаря обработке больших данных, собранных с разрешением до отдельной ягоды и стручка, проект поможет вводить в оборот новые сельхозкультуры, устойчивые к последствиям глобального потепления, и уменьшить потребность в пестицидах, поливе и удобрениях при той же урожайности.

Аппараты являются ключевой частью проекта под названием Mineral. Устройство, похожее на тележку, передвигающуюся по междурядьям, определяет координаты растения с помощью GPS, а затем собирает данные, включая высоту растений, размер фруктов и листьев, а также погодные условия и состояние почвы. Таким образом фермеры могут быстро выявить проблемы культур и сделать точный прогноз урожая.

В настоящее время в проекте Mineral участвуют производители из Южной Африки, Аргентины, Канады и США. Сотрудничество планируется расширять по всему миру.

В последние годы исследовательские группы активно занялись поиском высокотехнологичных решений для развития сельского хозяйства и агропромышленности. В частности, в марте 2019 года новозеландский производитель фруктов и овощей T&G Global объявил о начале применения роботизированных комбайнов для сбора яблок.