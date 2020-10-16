[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Alphabet представил роботов, отслеживающих и собирающих данные о сельскохозяйственных продуктах на поле

CentralAsia (CA) -  Подразделение прорывных проектов X холдинга Alphabet представило модель беспилотного электрического «жука», который ездит по полям и отслеживает состояние растений.

Как сообщает The Bell, благодаря обработке больших данных, собранных с разрешением до отдельной ягоды и стручка, проект поможет вводить в оборот новые сельхозкультуры, устойчивые к последствиям глобального потепления, и уменьшить потребность в пестицидах, поливе и удобрениях при той же урожайности.

Аппараты являются ключевой частью проекта под названием Mineral. Устройство, похожее на тележку, передвигающуюся по междурядьям, определяет координаты растения с помощью GPS, а затем собирает данные, включая высоту растений, размер фруктов и листьев, а также погодные условия и состояние почвы. Таким образом фермеры могут быстро выявить проблемы культур и сделать точный прогноз урожая.

В настоящее время в проекте Mineral участвуют производители из Южной Африки, Аргентины, Канады и США. Сотрудничество планируется расширять по всему миру.

В последние годы исследовательские группы активно занялись поиском высокотехнологичных решений для развития сельского хозяйства и агропромышленности. В частности, в марте 2019 года новозеландский производитель фруктов и овощей T&G Global объявил о начале применения роботизированных комбайнов для сбора яблок.

print
  • Минфин США объявил о намерении исключить Монголию из «серого списка»
  • Пресс-секретарь Путина прокомментировал отставку Сооронбая Жээнбекова
  • Выборы в Таджикистане прошли в соответствии с международными стандартами, - МИД РФ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com