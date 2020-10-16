Первый снег выпал в Туркменистане в горах Койтендага

CentralAsia (TM) - В Койтендаге самую высокую точку страны – вершину Айрыбаба (3139 метров над уровнем моря) снег запорошил уже в сентябре, что само по себе необычно, ведь как правило кратковременный снег выпадал здесь к концу осени, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Сейчас на подступах к вершине всё небо заволокли снеговые облака и лёгкий холодный туман. В целом за неполный месяц можно было трижды любоваться редким природным явлением – ранним первым снегом.

Как пишет издание, особое внимание чабаны-горцы уделяют так называемым дням «малик» – это 17, 18 и 19 октября, по которым можно будет предположить, какой будет предстоящая погода вплоть до следующей весны. Согласно народному сельскохозяйственному календарю, если в эти дни выпадут осадки в горах и в предгорье, то зима будет влажной, а весна – дождливой.

Койтендагские люди полагают, что ранний снег в горах вовсе не означает продолжительную и суровую зиму, напротив, появившийся белый тельпек на Айрыбаба до 20 октября предшествует зиме мягкой, без сильных заморозков.