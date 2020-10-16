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  16 октября 2020
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В Индии поймали редкую двухголовую акулу. Фото

CentralAsia (CA) -  Житель деревни Сатпати в Индии Нитин Патил выловил детеныша акулы с двумя головами, сообщает Hindustan Times.

Удивленный рыбак сделал несколько снимков и выпустил ее обратно в море.

«Мы никогда раньше не видели ничего подобного. Мы полагаем, что это мог быть детенышем более крупной акулы. Мы поделились фотографиями с исследователями Мумбаи», - говорит он.

По словам биолога Ахилеша, двухголовые акулы очень редко встречаются в прибрежных водах Индии. Скорее всего, это был эмбрион либо желтой остроносой акулы, либо длиннорылой акулы. Оба вида живородящие и водятся в водах Махараштры.

Отмечается, что похожую двухголовую особь остроносой длиннорылой акулы выловили в 1964 году в штате Гуджарат, а двухголовую желтую остроносую акулу — в Карнатаке 19 лет назад.

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