В Индии поймали редкую двухголовую акулу. Фото

- Азия и мир, общество
- 15:15, 16 октября 2020
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CentralAsia (CA) - Житель деревни Сатпати в Индии Нитин Патил выловил детеныша акулы с двумя головами, сообщает Hindustan Times.
Удивленный рыбак сделал несколько снимков и выпустил ее обратно в море.
«Мы никогда раньше не видели ничего подобного. Мы полагаем, что это мог быть детенышем более крупной акулы. Мы поделились фотографиями с исследователями Мумбаи», - говорит он.
По словам биолога Ахилеша, двухголовые акулы очень редко встречаются в прибрежных водах Индии. Скорее всего, это был эмбрион либо желтой остроносой акулы, либо длиннорылой акулы. Оба вида живородящие и водятся в водах Махараштры.
Отмечается, что похожую двухголовую особь остроносой длиннорылой акулы выловили в 1964 году в штате Гуджарат, а двухголовую желтую остроносую акулу — в Карнатаке 19 лет назад.