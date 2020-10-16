Узбекистан расширил перечень оффшорных зон, где необходимо отслеживать валютные операции

CentralAsia (UZ) - Государственный налоговый комитет и Центральный банк Узбекистана расширили список оффшорных зон, в которых валютные операции отслеживаются посредством импортных платежей и переводов на банковские счета.

Согласно изменениям и дополнениям «Положения о порядке осуществления мониторинга за обоснованностью проведения юридическими и физическими лицами валютных операций», в расширенный список включены Американское Самоа, Арубу, Гватемалу, Доминику, Кирибати, Монако, Нормандский остров Олдерни, Питкэрн, Сан-Марино, Сен-Мартен (Синт-Мартен), Уругвай и Филиппины.

В список вошли 69 регионов.

Согласно документу, если физическое лицо переводит на счет в иностранном банке более 100 млн. сумов (около 10 тыс.долларов США) в течение календарного года, банки должны уведомить налоговый комитет.

Кроме того, информация о проведенных банками валютных операциях представляется в налоговую инспекцию отдельно за каждый отчетный месяц, а не в порядке возрастания с начала года, как раньше.

Указом президента Шавката Мирзиёева от 29 июня в Узбекистане создано Антикоррупционное агентство.

Агентство также уполномочено «расследовать случаи финансовых транзакций через офшорные зоны, признаков отмывания денег благотворительными, спортивными и другими организациями, а также коррупции».