Врачи покидают Казахстан, - Минздрав

CentralAsia (KZ) - Врачи покидают Казахстан. Среди основных причин оттока кадров отмечается отсутствия возможности для профессионального развития и низкий уровень защиты прав, сообщил на брифинге генеральный директор Республиканского центра развития здравоохранения Министерства здравоохранения Казахстана Канат Тосекбаев.

«Говоря о текучести кадров в целом, хотелось бы сказать, что в 2019 году текучесть составляла порядка 5 %, на нынешний год текучесть составляет порядка 4 %. Одна из основных причин — миграция, то есть отток медицинских кадров. Наибольший отток отмечается в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях. Они лидируют по показателям внешней миграции медицинских кадров. Если сравнить с прошлыми годами, то в 2017 год - 1062, 2018 год – 1225, 2019 год – 1212 сотрудников, которые покинули пределы Казахстана. Причины оттока кадров: отсутствие эффективных механизмов мотивации, психоэмоциональная нагрузка, отсутствия возможности для профессионального развития, низкий уровень защиты прав, недостаточные социальные гарантии», - цитирует zakon.kz.

Он добавил, что дефицит кадров, формируемый высокой текучестью специалистов, обусловлен несовершенством системы оплаты труда, низкой мотивацией медицинских работников, правовой незащищенностью, недостаточным уровнем социальной поддержки.

По его словам, проведенный анализ показал, что на 10 октября 2020 года количество уволенных медицинских работников с учетом всех ведомств составило 31 129 человек, что на 9,3% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Основные причины: по инициативе работника, по соглашению сторон, по сокращению штата и другие причины. В части других причин отмечается в связи со смертью, выход на инвалидность и выход на пенсию, — уточнил глава республиканского центра.

По официальным данным, внутренняя миграция специалистов с медицинским образованием составила 11 278 человек.

Миграция работников здравоохранения может создавать дополнительный дефицит в особенности в отдельных регионах. То есть мы видим дисбаланс между координацией наших сотрудников. Большая часть скоординирована в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте и областных центрах. Наибольшая внутренняя миграция медицинских кадров наблюдается в Туркестанской области и городах Нур-Султан и Алматы, заключил Тосекбаев.

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