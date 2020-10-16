Улан-Баторский пивной фестиваль Gem Oktoberfest 2020 продолжается. Фото

CentralAsia (MNG) - Gem Oktoberfest , крупнейший пивной фестиваль в Улан-Баторе, организован компанией Gem International LLC в партнерстве с Misheel Walking Street, первой туристической улицей Монголии.





Пивной фестиваль Gem Oktoberfest проводится второй год подряд с целью повышения осведомленности современной молодежи о правильном употреблении алкоголя, преимуществах правильного употребления пива и популяризации пивной культуры.

Посетители также могут посмотреть различные веселые игры, выступления с живой музыкой, шоу, а также побить множество рекордов и выиграть призы.





































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