Улан-Баторский пивной фестиваль Gem Oktoberfest 2020 продолжается. Фото

- Монголия, происшествия
- 15:42, 16 октября 2020
- Просмотров: 395
CentralAsia (MNG) - Gem Oktoberfest , крупнейший пивной фестиваль в Улан-Баторе, организован компанией Gem International LLC в партнерстве с Misheel Walking Street, первой туристической улицей Монголии.
Пивной фестиваль Gem Oktoberfest проводится второй год подряд с целью повышения осведомленности современной молодежи о правильном употреблении алкоголя, преимуществах правильного употребления пива и популяризации пивной культуры.
Посетители также могут посмотреть различные веселые игры, выступления с живой музыкой, шоу, а также побить множество рекордов и выиграть призы.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения