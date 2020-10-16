В Ташкенте начались съёмки фильма режиссёра Артёма Михалкова с участием Сергея Безрукова

CentralAsia (UZ) - Российский режиссер Артем Михалков приехал в Узбекистан на съемки спортивной драмы «Мистер Нокаут». Картина будет сниматься в Ташкенте, Чирчике, Янгиабаде и на Чарваке.

В настоящее время идет кастинг узбекских актеров, которые будут участвовать в фильме, сообщили местные СМИ.

«Узбеккино» оказывает содействие в съёмках фильма «Мистер Нокаут». В этой связи Артём Михалков посетил Агентство, где состоялась встреча с руководством и обмен мнениями о ходе реализации проекта «Мистер нокаут» и дальнейших проектах.

«Во время всех своих поездок я наблюдал, как развивается узбекское кино. В этом году талантливая молодежь отправляется на учёбу во ВГИК, и это замечательно, потому что специалисты всегда нужны и это вопрос номер один для любого кинопроизводства, не важно для российского или узбекского, ставку нужно делать на профессионалов, воспитывать профессиональную молодёжь! Во время очередного визита в «Узбеккино», познакомился с молодежной студией, Музеем кино. Я видел строительство студии «Узбекфильм» на начальном этапе и сейчас, за такой короткий срок воздвигнут основной корпус. Видно, что ведётся большая работа, и это означает, что узбекскому кинематографу уделяется большое внимание со стороны государства и «Узбеккино» - рассказал Михалков-младший.

Фильм «Мистер Нокаут» рассказывает о судьбе знаменитого советского боксера Валерия Попенченко, победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио. Его тренера – Григория Кусикьянца – сыграет Сергей Безруков.

Юность будущего олимпийского чемпиона прошла в послевоенные годы в Ташкентском суворовском училище.