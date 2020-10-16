В Узбекистане супружескую пару приговорили к «ограничению свободы» за систематическое истязание 7-летней девочки

CentralAsia (UZ) - В Бухаре суд признал супружескую пару виновную в пытках 7-летней девочки в течение четырех месяцев и приговорил их к «ограничению свободы».

Об этом сообщает издание "Дарё" со ссылкой на председателя Бухарского городского суда по уголовным делам Акбара Джабборова.

Сообщается, что Назира (все имена изменены), проживающая в Бухаре, в сентябре 2019 года уехала в Россию на заработки. Она оставила дочерей, 7-летнюю Шахнозу и годовалую Комилу, на попечение подруги Барно и её мужа Марата. За это Назира обещала платить им 200 долларов в месяц.

Однако супружеская пара намеренно пытала 7-летнюю Шахнозу за несвоевременное получение согласованного объема оплаты за услуги от матери детей.

Марат и Барно поначалу начали избивать двух несовершеннолетних детей. Позже эти побои, пинки и унижения стали обычным явлением.

«Эта пара настолько потеряла человеческое лицо, что отвела детей в один из дворов Бухары и истязала 7-летнюю девочку. Её подвергли физическим пыткам, сильно били по лицу, рукам и другим частям тела. Они накаляли ложку и паловник на кухонной плите и приставляли их к лицу, рукам и телу девочки. Когда девочка кричала от боли, ей повязали рот тряпкой и, оскорбляя, продолжили пытать», - цитирует издание слова председателя суда Акбара Джабборова.

На суде отмечено, что няня Барно продолжила свою преступную деятельность и в холодную погоду привязала девочку к дереву посреди двора. Её облили холодной водой, и наблюдали за происходящим. Когда девочка кричала от боли, ей прижигали запястья, область подбородка и ушей нагретым на огне чайником.

А муж няни Марат порезал девочке живот кухонным ножом, нанеся ей телесные повреждения.

Как-то пара столкнула девочку с лестницы многоквартирного дома, где жила ее мать. Сосед, услышавший голос девочки, увидел её и отвез в больницу. Мать, узнавшая об инциденте, не поверила, но вернулась домой из России после того, как сосед прислал ей фотографии девочки.

Согласно заключению Бухарского филиала Республиканского научно-практического центра судебной медицины, у несовершеннолетней Шахнозы диагностирован перелом нижней части левой плечевой кости и перелом руки.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что супружеская пара наряду с сотрясением мозга нанесла девочке травмы подбородка, левой нижней челюсти, ушибы на слизистых оболочках верхней и нижней губы, правого предплечья на спине и передней части груди, левого плеча, поясничной области, которые привели к ухудшению здоровья.

Суд обвинил супругов по части 1 статьи 105 (умышленное причинение средней тяжести телесных повреждений) Уголовного кодекса и приговорил их к ограничению свободы по статье 110 части 2 (а) (пытки).