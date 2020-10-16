[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На кладбище Балканабада в Туркменистане увеличилось число могил, - СМИ

CentralAsia (TM) -  Издание ACCA, которое в июне по фотографиям со спутника выявило резкое увеличение числа могил на кладбище Балканабада, 15 октября опубликовало новое исследование. Утверждается, что с 16 апреля по 25 августа на кладбище прибавилось 287 могил, а 25 августа по 1 октября — 132 могилы. Обычно, по информации издания, в Балканабаде умирает около 250 человек за год.

Журналисты отмечают, что снимок со спутника 1 октября получился размытым, но им удалось найти в Туркменистане людей, которые съездили на кладбище и подсчитали могилы. Источник в сфере здравоохранения в беседе с журналистами заявил, что летом смертность от COVID-19 пошла на спад, но осенью вновь начала расти.

Власти Туркменистана официально не признают проникновение COVID-19 в страну.

print
  • Традиционной монгольской медицине 5000 лет, - Шаравын Болд
  • Железные дороги Туркменистана и Казахстана активизируют транзитные грузоперевозки
  • Монголия планирует отвести воды из-за того, что горнодобывающий бум высасывает пустыню Гоби досуха


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com