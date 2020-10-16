На кладбище Балканабада в Туркменистане увеличилось число могил, - СМИ

CentralAsia (TM) - Издание ACCA, которое в июне по фотографиям со спутника выявило резкое увеличение числа могил на кладбище Балканабада, 15 октября опубликовало новое исследование. Утверждается, что с 16 апреля по 25 августа на кладбище прибавилось 287 могил, а 25 августа по 1 октября — 132 могилы. Обычно, по информации издания, в Балканабаде умирает около 250 человек за год.

Журналисты отмечают, что снимок со спутника 1 октября получился размытым, но им удалось найти в Туркменистане людей, которые съездили на кладбище и подсчитали могилы. Источник в сфере здравоохранения в беседе с журналистами заявил, что летом смертность от COVID-19 пошла на спад, но осенью вновь начала расти.

Власти Туркменистана официально не признают проникновение COVID-19 в страну.