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  16 октября 2020
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В Узбекистане ощущалось землетрясение, произошедшее в горах Афганистана

CentralAsia (UZ) -  По данным Республиканского Центра Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС Узбекистана, сегодня, 16 октября, в 15:10 по ташкентскому времени (10:10 по Гринвичу) произошло землетрясение в Афганистане.

Координаты: 36,54 градуса северной широты; 71,25 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5,5. Глубина 223 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 554 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

Ташкент : 554 км, 2 балла

Наманган : 497 км, 2 балла.

Андижан : 481 км, 2 балла.

Фергана : 430 км, 2 балла.

Гулистан : 489 км, 2 балла.

Джизак : 496 км, 2 балла.

Самарканд : 511 км, 2 балла.

Бухара : 696 км, 2 балла.

Термез : 361 км, 3 балла.

Карши : 545 км, 2 балла.

Навои : 646 км, 2 балла.

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