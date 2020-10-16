В Узбекистане ощущалось землетрясение, произошедшее в горах Афганистана

- Узбекистан, происшествия
- 16:37, 16 октября 2020
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CentralAsia (UZ) - По данным Республиканского Центра Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС Узбекистана, сегодня, 16 октября, в 15:10 по ташкентскому времени (10:10 по Гринвичу) произошло землетрясение в Афганистане.
Координаты: 36,54 градуса северной широты; 71,25 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5,5. Глубина 223 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 554 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:
Ташкент : 554 км, 2 балла
Наманган : 497 км, 2 балла.
Андижан : 481 км, 2 балла.
Фергана : 430 км, 2 балла.
Гулистан : 489 км, 2 балла.
Джизак : 496 км, 2 балла.
Самарканд : 511 км, 2 балла.
Бухара : 696 км, 2 балла.
Термез : 361 км, 3 балла.
Карши : 545 км, 2 балла.
Навои : 646 км, 2 балла.