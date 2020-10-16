В Канаде обнаружили скелет редкого динозавра. Фото

// Nature Conservancy of Canada

CentralAsia (CA) - 12-летний канадец Нейтан Рашкин во время похода в провинции Альберта нашел останки динозавра. Возраст найденных мальчиком костей оценивают в 69 миллионов лет, сообщает ВВС.



В этом заповеднике уже не раз находили скелеты доисторических ящеров. В конце XIX века палеонтолог Джозеф Тайрелл даже нашел в пустошах Альберты нового для науки ящера, которого назвали Альбертозавром.



Так как останки защищены канадским законодательством, Нейтан и его отец сообщили о них в альбертский Королевский музей имени Тайрелла, эксперты которого полностью завершили раскопки скелета в четверг. В стене каньона нашли около 50 костей. Все они принадлежали одному и тому же ящеру, который погиб в возрасте 3-4 лет.



Ученые определили, что останки принадлежали гадрозавру, одному из так называемых «утконосых» динозавров, живших в меловой период.



В музее говорят, что находка имеет историческое значение, потому что динозавров из того временного периода за всю историю раскопок в Альберте было найдено сравнительно немного.