Генпрокуратура Узбекистана завершила расследование дела правоохранителей, запытавших до смерти мужчину

CentralAsia (UZ) - Сотрудники Генеральной прокуратуры Узбекистана завершили расследование дела сотрудников органов внутренних дел, которые до смерти запытали молодого человека, сообщает Кун.уз.

Ранее сообщалось, что 30 мая текущего года в Андижанский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи привезли молодого парня с различными телесными повреждениями. Согласно первичным данным, трое сотрудников уголовного розыска до смерти запытали молодого человека.

«Они незаконно задержали молодого человека и привезли его в административное здание управления внутренних дел, а затем применяли пытки. Нанесен огромный ущерб – как его правам, там и его здоровью», - рассказали тогда в пресс-службе надзорного ведомства.

В результате молодой человек был доставлен из УВД в Андижанский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. К сожалению, 11 июня он скончался.

Сегодня, 16 октября, в пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что в отношении 6 сотрудников ОВД было возбуждено уголовного дело по статьям 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение), 206 (превышение власти или должностных полномочий), 227 (Завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей, бланков, государственных номерных знаков автомототранспортных средств и их прицепов (полуприцепов), 234 (Незаконное задержание или заключение под стражу) и 235 (Применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

«Следствие завершено, а дело направлено на рассмотрение в Андижанский областной суд по уголовным делам», - заключили в надзорном ведомстве.

В конце июня президент Шавкат Мирзиёев раскритиковал руководство органов внутренних дел за события в Чиракчи и Андижане.