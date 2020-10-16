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  16 октября 2020
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ВБ и МВФ окажут содействие Туркменистану в борьбе с пандемией
Всемирный банк
Всемирный банк

CentralAsia (TM) -  В столице Туркменистана 15 октября 2020 года состоялись видео-переговоры представителей минфинансов и экономики с сотрудниками Всемирного банка и Международного валютного фонда. Они обсудили расширение взаимовыгодного сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

ВБ представляла вице-президент финучреждения по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде. Она отметила, что Всемирный банк готов профинансировать страну в целях разработки ускоренных механизмов борьбы с соответствующей угрозой. Также была затронута тема включения предпринимательской деятельности в Туркменистане в индекс Doing Business.

В рамках дискуссий с представителями МВФ было отмечено, что в период текущего кризиса финансовая поддержка страны будет способствовать сохранению стабильной экономической ситуации.

Также было подчёркнуто, что сейчас приоритетными направлениями экономики страны являются энергетика, транспорт, информационные технологии, сельское хозяйство. Акцент был сделан на реализации проекта по развитию плодоовощеводства, финподдержке местных предпринимателей.

Правительство Туркменистана вместе с ООН разработало план социально-экономических мер реагирования на пандемию острых инфекционных заболеваний. Госпрограмма была оценена в 1 млрд долларов.

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