Мирзиёев ознакомился со строительными работами Университета геологических наук (фото)

CentralAsia (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев 16 октября ознакомился со строящимися объектами в городе Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства.



Первым пунктом посещения стал кампус Университета геологических наук в Мирзо-Улугбекском районе. Глава государства 31 января текущего года заложил первый камень в фундамент строительства нового вуза. Сегодня работы идут полным ходом.

Проектом предусмотрены строительство шести и реконструкция четырех многоэтажных зданий. На первом этапе возводятся учебный корпус, здания Института геологии и разведки месторождений нефти и газа, Института минеральных ресурсов, Института геологии и геофизики, Музея геологии, а также библиотека и общежитие.

Президент вновь приехал на место сооружения и лично ознакомился со строительными работами и дальнейшими планами.

Университет геологических наук заложит основу для восстановления научного потенциала отрасли и подготовки современных кадров.

Здесь же состоялась презентация второй фазы проекта. На этом этапе планируется построить здания Государственного комитета по геологии, Геологического информационного центра, Центра геоинновационных технологий и автостоянку.