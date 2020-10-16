В Ташкенте пассажиров общественного транспорта обязали носить медицинские перчатки

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте с 19 октября этого года пассажиры будут обязаны носить медицинские маски и перчатки при использовании общественного транспорта.

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, Минтранс Узбекистана объявил о внедрении медицинских перчаток для общественного транспорта (автобусы, метро, ​​такси) с целью предотвращения распространения различных сезонных инфекций и защиты здоровья пассажиров.

В целях обеспечения строгого соблюдения пассажирами санитарных правил и установленных карантинных требований при пользовании общественным транспортом специальная рабочая группа, состоящая из инспекторов и сотрудников правоохранительных органов Минтранса, будет проводить усиленные меры контроля, отмечается в сообщении.

Минтранс призвал жителей и гостей столицы строго соблюдать установленные карантинные требования и санитарные нормы при пользовании услугами общественного транспорта.