Глава ВОЗ назвал дексаметазон единственным доказавшим эффективность препаратом от COVID

CentralAsia (CA) - Единственным препаратом, доказавшим свою эффективность в борьбе с COVID-19, является дексаметазон. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«На данный момент кортикостероид дексаметазон по-прежнему является единственным терапевтическим средством, показавшим свою эффективность против COVID-19 у пациентов с тяжелым заболеванием», — приводит его слова пресс-служба организации.

Гебрейесус отметил, что два других препарата, на которые возлагали надежды на начальном этапе пандемии, ремдесивир и интерферон, не продемонстрировали эффективность. Он напомнил, что в июне ВОЗ также прекратила исследование применения гидроксихлорохина в борьбе с заболеванием, а в июле — комбинации лопинавира и ритонавира.

«Промежуточные результаты исследований теперь показывают, что два других препарата, участвовавших в исследовании, ремдесивир и интерферон, практически не влияют на предотвращение смерти от COVID-19 или сокращение времени пребывания в больнице», — заключил он.

Дексаметазон — это препарат с противовоспалительным и иммунодепрессивным действием, использующийся с 1960-х годов. Обычно его применяют для лечения аутоиммунных заболеваний — например, волчанки; популярность он получил и как допинг для набора мышечной массы в бодибилдинге.

Тестировать дексаметазон в качестве средства помощи больным с тяжелой формой COVID-19 начали весной в Великобритании. В июне ВОЗ описывала предварительные результаты исследования: «назначение дексаметазона позволило сократить смертность на одну треть среди пациентов на искусственной вентиляции легких и на одну пятую среди пациентов, нуждающихся в кислородотерапии». Препарат организация называла «сравнительно безопасным», отмечая, однако, что по соотношению польза/риск он все же скорее применим для помощи больным в тяжелой форме, чем в средней и легкой. Директор Института пульмонологии при больнице Ассута (Ашдод) Даниэль Старобин указывал, что применение дексаметазона в легких случаях COVID-19 или для профилактики скорее нанесет вред пациенту.