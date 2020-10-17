В США казнят первую женщину почти за 70 лет

CentralAsia (CA) - В США казнят женщину, осужденную за убийство беременной и похищении ее ребенка. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции. Associated Press отмечает, что она должна стать первой заключенной, казненной правительством Соединенных Штатов за более чем 60 лет.

В октябре 2007 года Окружной суд Западного округа штата Миссури признал Лизу Монтгомери в убийстве беременной женщины и похищении ее ребенка и приговорил к смертной казни.

В 2004 году Монтгомери, жительница штата Канзас, по данным Минюста, задушила Бобби Джо Стиннетт, разрезала ее живот и похитила ее дочь. Домой к своей жертве в штат Миссури она приехала под предлогом покупки щенка. Монтгомери призналась в убийстве Стиннетт и похищении ребенка. Ее казнят в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана через смертельную инъекцию, казнь назначена на 8 декабря 2020 года.

AP также отмечает, что Монтгомери станет девятым федеральным заключенным, подвергнутым высшей мере наказания с тех пор, как Минюст возобновил казни в июле после почти 20-летнего перерыва.