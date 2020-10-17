Президент Узбекистана поручил стабилизировать цены на продукты питания

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 16 октября под председательством Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по мерам обеспечения продовольственной безопасности и стабильности цен на внутреннем рынке.

В последнее время цены на мясо, яйца, растительное масло и сахар в стране резко выросли. Если на мировом рынке цены на растительное масло за последние 9 месяцев выросли в среднем на 15 процентов, то в Узбекистане рост составил 26 процентов. В мире сахар подешевел на 5 процентов, в стране подорожал на 23 процента.

На совещании всесторонне обсуждены вопросы насыщения внутреннего рынка продуктами питания, сохранения стабильности цен.

"Если не принять необходимые меры уже сегодня и не изменить действующую систему, завтра – зимой и весной – ситуация усложнится. Люди, особенно малообеспеченные граждане будут довольны, если мы увеличим поставки продовольствия и стабилизируем цены на рынке", – отметил Шавкат Мирзиёев.

В каждом регионе будут созданы отдельные фонды продовольственной безопасности. За счет средств фонда руководители регионов с привлечением предпринимателей наладят ввоз основных видов продуктов питания из других регионов или зарубежных стран в те регионы, в которых чувствуется нехватка продукции. Предприниматели, участвующие в таких поставках, получат компенсацию по процентам кредита за счет Фонда по поддержке предпринимательства.

Указано на необходимость расширения участия крупных зарубежных производителей в местных биржевых торгах в целях удешевления импортируемой продовольственной продукции.

Подчеркнуто, что главы областей, районов, городов и руководители секторов должны отчитываться перед населением о созданной на их территории системе продовольственного обеспечения, условиях и ценах на рынке.