За сутки в Казахстане зарегистрированы 100 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки (по данным на 16 октября) в Казахстане зарегистрированы 100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 109 302 случая, из них:
в Алматы - 14508(+13),
в Нур-Султане - 14260(+13),
в Атырауской области - 11186(+8),
в Карагандинской области - 10382(+8),
в ВКО - 8986 (+10),
в ЗКО - 6907(+4),
в Шымкенте - 5211(+2),
в Алматинской области - 5013(+5),
в СКО - 4283(+12),
в Жамбылской области - 4152(+1),
в Павлодарской области - 4038(+11),
в Акмолинской области - 3556(+6),
в Костанайской области - 3538(+4),
в Туркестанской области - 3398(+0),
в Мангистауской области - 3370(+0),
в Актюбинской области - 3266 (+2),
в Кызылординской области - 3248(+3). Количество выздоровевших от COVID-19 в Казахстане достигло 104 921 человек.