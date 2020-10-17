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  17 октября 2020
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За сутки в Казахстане зарегистрированы 100 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки (по данным на 16 октября) в Казахстане зарегистрированы 100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 109 302 случая, из них:

в Алматы - 14508(+13),

в Нур-Султане - 14260(+13),

в Атырауской области - 11186(+8),

в Карагандинской области - 10382(+8),

в ВКО - 8986 (+10),

в ЗКО - 6907(+4),

в Шымкенте - 5211(+2),

в Алматинской области - 5013(+5),

в СКО - 4283(+12),

в Жамбылской области - 4152(+1),

в Павлодарской области - 4038(+11),

в Акмолинской области - 3556(+6),

в Костанайской области - 3538(+4),

в Туркестанской области - 3398(+0),

в Мангистауской области - 3370(+0),

в Актюбинской области - 3266 (+2),

в Кызылординской области - 3248(+3). Количество выздоровевших от COVID-19 в Казахстане достигло 104 921 человек.

Коронавирус в Казахстане
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