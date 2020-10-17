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  17 октября 2020
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Во Франции россиянин обезглавил учителя из-за лекции с карикатурами на пророка Мухаммеда

CentralAsia (CA) -  Во французском городе Конфлан-Сент-Онорин в 27 километрах от Парижа обезглавили преподавателя истории и географии, который показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Предполагаемый убийца — 18-летний россиянин чеченского происхождения, полицейские его застрелили. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее «исламистским терактом».

Согласно данным полиции, 5 октября во время урока, посвященного свободе слова, он [убитый преподаватель] демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого урока преподаватель начал получать угрозы от родителей учащихся своего класса. По сведениям газеты [Le Figaro], он даже обращался с жалобой на эти угрозы в комиссариат полиции.

В пятницу [16 октября] около 17:00 по парижскому времени (18:00 мск) в городе Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин региона Иль-де-Франс) было совершено нападение на учителя рядом со школой, где тот преподавал историю. Нападавший перерезал ему горло. Он пытался угрожать полицейским, прибывшим на место, но был застрелен.

Убийство учителя террорист сфотографировал и выложил в Twitter, сопроводив угрозами «неверным» и президенту Макрону. Стало известно, что речь идет о молодом человеке 18 лет, рожденном в Москве в 2002-м году.

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