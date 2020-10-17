Во Франции задержаны четыре человека в рамках расследования убийства учителя в Париже

CentralAsia (CA) - Во Франции задержаны четыре человека в рамках расследования дела об убийстве учителя в Париже, сообщает агентство Франс Пресс.

Один из задержанных — юноша. Все фигуранты дела были близкими знакомыми преступника, обезглавившего учителя.

К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.

По данным ряда французских СМИ, убитый мужчина был преподавателем истории, который проводил для своих учеников уроки свободы слова.

Телеканал BFMTV утверждает, что предполагаемый злоумышленник мог родиться в Москве, ему было 18 лет.

Местные журналисты уточняют, что на след подозреваемого полицейские вышли после того, как в одном из твиттер-аккаунтов была опубликована фотография отрезанной головы. Имя акаунта – «чечен_270». Сейчас он заблокирован.

Французская полиция предварительно установила личность застреленного ими мужчины, который ранее обезглавил педагога в окрестностях Парижа. Им оказался 18-летний Абдулак Анзоров.

В российском консульстве подтвердили, что речь идёт о неком уроженце Москвы. Однако достоверность этой информации французская полиция ещё проверяет.