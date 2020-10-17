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  17 октября 2020
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Число случаев коронавируса в Таджикистане достигло 10 414

CentralAsia (TJ) -  На 16 октября в Таджикистане зафиксировано 10 414 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 0,03% от общего количества зараженных.

В Таджикистане погибло уже 80 человек, летальность составляет 0.77%. Полностью вылечили от вируса 9 393 человек, восстановление составляет 90.20%.

Таджикистан занимает 107 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

Коронавирус в Таджикистане
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