Американская Pfizer окончит испытания вакцины от коронавируса к концу октября

CentralAsia (CA) - Американская компания Pfizer, которая занимается разработкой вакцины от коронавируса, рассчитывает подвести итог части испытаний и узнать, эффективна ли созданная вакцина, к концу октября. Об этом говорится в письме главного исполнительного директора компании Альберта Бурла.

Заявка на использование вакцины может быть подана регулирующим органам уже на третей неделе ноября, следует из письма. К этому моменту компания рассчитывает удостовериться в безопасности применения препарата, указал Бурла. Использование вакцины может начаться в конце ноября или в декабре.

В испытаниях вакцины Pfizer участвуют около 44 тыс. добровольцев. Бурла заверил, что заявка на использование препарата не будет подана, если она окажется небезопасной.

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов 29 сентября заявил, что разговаривал с производителями вакцин, включая Pfizer, и до прививки остались «несколько недель», указывает The Wall Street Journal. Также ранее он допускал, что вакцина может быть доступна до выборов, которые намечены на 3 ноября. График Pfizer делает предвыборное разрешение недосягаемым, отмечает газета.

Ранее в октябре гендиректор Pfizer пообещал, что политика не повлияет на разработку вакцины.

Разработкой вакцины от коронавируса в США, кроме Pfizer, занимаются британско-шведская компания AstraZeneca, американская биотехнологическая компания Moderna и фармацевтическая компания Johnson & Johnson. При этом испытания AstraZeneca и J&J приостановлены из-за вопросов безопасности.

Pfizer и Moderna приступили к последней, третьей фазе клинических испытаний вакцин в конце июля. В июле Pfizer заключила с властями США сделку на $1,95 млрд на поставку 100 млн доз. Также компания договорилась о поставках с Евросоюзом, Японией и Великобританией.