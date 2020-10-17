За ночь в Узбекистане выявили 125 новых случаев коронавируса

- Узбекистан, общество
- 11:20, 17 октября 2020
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 17 октября количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 62 809 (+125).
По данным Минздрава, новые случаи заболеваний выявлены:
11 человек в Андижанской области,
16 человек в Наманганской области,
14 человек в Сырдарьинской области,
22 человека в Ташкенте,
8 в Хорезмской области,
11 человек в Джизакской области,
6 человек в Самаркандской области,
13 человек в Кашкадарьинской области,
10 человек в Сурхандарьинской области,
6 в Республике Каракалпакстан,
8 в Ташкентской области.
За ночь 2 пациента с коронавирусом скончались.
На данный момент в стране выздоровели 59 756 человек, инфицированных коронавирусом (95%). 2531 пациент проходят лечение.