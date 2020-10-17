За ночь в Узбекистане выявили 125 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 17 октября количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 62 809 (+125).

По данным Минздрава, новые случаи заболеваний выявлены:

11 человек в Андижанской области,

16 человек в Наманганской области,

14 человек в Сырдарьинской области,

22 человека в Ташкенте,

8 в Хорезмской области,

11 человек в Джизакской области,

6 человек в Самаркандской области,

13 человек в Кашкадарьинской области,

10 человек в Сурхандарьинской области,

6 в Республике Каракалпакстан,

8 в Ташкентской области.

За ночь 2 пациента с коронавирусом скончались.

На данный момент в стране выздоровели 59 756 человек, инфицированных коронавирусом (95%). 2531 пациент проходят лечение.