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  17 октября 2020
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За ночь в Узбекистане выявили 125 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 17 октября количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 62 809 (+125).

По данным Минздрава, новые случаи заболеваний выявлены:
11 человек в Андижанской области,
16 человек в Наманганской области,
14 человек в Сырдарьинской области,
22 человека в Ташкенте,
8 в Хорезмской области,
11 человек в Джизакской области,
6 человек в Самаркандской области,
13 человек в Кашкадарьинской области,
10 человек в Сурхандарьинской области,
6 в Республике Каракалпакстан,
8 в Ташкентской области.

За ночь 2 пациента с коронавирусом скончались.

На данный момент в стране выздоровели 59 756 человек, инфицированных коронавирусом (95%). 2531 пациент проходят лечение.

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