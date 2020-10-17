В Узбекистане скончался бывший политузник и писатель Мамадали Махмудов, отсидевший 17 лет

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте скончался писатель и политический узник Мамадали Махмудов (известный под псевдонимом Эврил Турон). Об этом сообщает союз писателей Узбекистана.

Писатель скончался на 80-м году жизни в Ташкенте. Махмудов отбывал срок в колонии "Жаслык" в течение 17 лет.

Его освободили 19 апреля 2013 года.

Махмудов был восстановлен в союзе писателей в 2017 году.

Мамадали Махмудов в свое время возглавлял Фонд культуры Узбекистана и движение В перестройку Махмудов примкнул к ярым националистам, к политическим противникам Ислама Каримова.

В 1999-ом суд отправил его за решётку на 14 лет за посягательство на конституционный строй, создание подпольных организаций. Впоследствии ему добавили еще три года заключения.

Находясь в заключении, Махмудов стал лауреатом премии Хеллмана-Хаммета, присуждаемой писателям-жертвам преследований по политическим мотивам, и премии "Чолпан", учрежденной в память жертв сталинских чисток, которую он получил за свой роман "Бессмертные скалы", изданный во Франции в 2008 году. Роман «Бессмертные скалы» был запрещён в СССР. В произведении рассказывается о событиях конца 19-го века, когда тюркские народы боролись против оккупации Центральной Азии царской Россией.

В 2016 году Мамадали Махмудов был награжден премией влиятельной британской неправительственной организации «Индекс цензуры» (Index on Censorship).