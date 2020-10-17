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  17 октября 2020
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По делу об убийстве учителя в Париже арестованы девять человек
Продолжение: Во Франции задержаны четыре человека в рамках расследования убийства учителя в ПарижеПредыстория: Во Франции россиянин обезглавил учителя из-за лекции с карикатурами на пророка Мухаммеда

CentralAsia (CA) -  Предполагаемого убийцу учителя истории и географии во Франции зовут Абдулак Анзоров, сообщил телеканал BFM TV.

По данным канала, он 2002 года рождения и по национальности является чеченцем. BFM TV сообщил, что он приехал из Москвы во Францию в детстве вместе с семьей.

Канал уточняет, что предполагаемый преступник был известен полиции из-за правонарушений, но никогда не попадал в поле зрения правоохранителей как радикал.

По делу об убийстве учителя были арестованы девять человек, сообщает BFM TV, в том числе члены семьи предполагаемого убийцы, включая его родителей, деда и брата.

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