В Алматинской области Казахстана усилили карантинные меры

CentralAsia (KZ) - Главный санврач Алматинской области подписал новое постановление "О режиме карантина и введении некоторых ограничительных мер на территории региона", передает Tengrinews.kz.

Согласно документу, с 7.00 утра 19 октября в Алматинской области усиливают карантинные меры. Так, приостанавливают работу:

объекты общественного питания (столовые, кафе, кофейни, рестораны и другие заведения) вместительностью более 50 посадочных мест;

все дошкольные организации, за исключением дежурных групп в количестве до 15 человек;

все развлекательных объекты (ночные клубы, выставки, бильярдные и компьютерные клубы, детские игровые площадки, батуты в закрытых помещениях и другие).

Также в регионе запрещается проведение зрелищных спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, семинаров, а также семейных, памятных и торжественных мероприятий.

Кроме того, вводится запрет на перемещение более 3 человек, за исключением членов одной семьи, а также ограничение на выход на улицу граждан старше 65 лет.

Общественному транспорту разрешена перевозка пассажиров с межрейсовым интервалом не более пяти минут в часы пик с 6.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00.

Ранее карантин ужесточили в Нур-Султане, Алматы, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Мангистауской, Атырауской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанкой областей.

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