В Казахстане выявили 158 случаев пневмонии с признаками COVID-19

CentralAsia (KZ) - В Казахстане выявили еще 158 случаев пневмонии с признаками коронавирусной инфекции (данные на 17 октября 2020 года), передает оперативный штаб.



"За прошедшие сутки зафиксированы 158 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, четыре летальных исхода и 47 человек выздоровели", - говорится в сообщении.

Всего в стране с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 35 717, летальных случаев - 380, выздоровевших - 28 165.

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