В Туркменистане в женской колонии Дашогуза произошла вспышка COVID-19, - СМИ

CentralAsia (TM) - В женской колонии DZ-K/8 в Дашогузе произошла вспышка COVID-19. Об этом 16 октября сообщило радио «Азатлык».

Источники «Азатлыка» заявили о трех умерших заключенных. Одна из них, 1973 года рождения, скончалась 13 октября. Женщина с 2013 года отбывала 22-летний срок по обвинению в наркоторговле. У нее было двое детей. Эта женщина, как и две другие умершие, была родом из Ашхабада. Их родственникам сообщили о смерти, но забрать тела для похорон не разрешили.

Сообщается, что на территории колонии организовали карантинный блок, в котором размещены 200 больных в тяжелом состоянии. Всего в исправительном учреждении содержатся 1,5 тысячи женщин.

Источники отмечают, что первоначально руководство колонии пыталось скрыть вспышку инфекции, но на прошлой неделе о ней все-таки узнали в Ашхабаде. В колонию привезли оборудование для флюорографии, у многих заключенных выявили поражение легких.

В учреждение доставлено несколько аппаратов ИВЛ, однако источники утверждают, что их не хватает, и за подключение к аппарату приходится платить взятку.

По официальным данным, в Туркменистане не зафиксировано ни одного случая COVID-19. Все предпринимаемые санитарные меры позиционируются как предупредительные на случай проникновения инфекции из-за рубежа. Однако в независимые СМИ поступает много информации о заболевших и умерших.