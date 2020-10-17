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  17 октября 2020
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В Бельгии введен комендантский час из-за COVID-19

CentralAsia (CA) -  Ужесточают ограничения по борьбе с распространением коронавируса в Бельгии. Как сообщает The Brussels Times со ссылкой на заявление премьер-министра Александра Де Кроо, власти приняли решение о введении в стране с 19 октября комендантского часа с 00.00 до 05.00 по местному времени, отметил премьер. Покидать дом без уважительной причины в это время будет запрещено.

Кроме того, все бары и рестораны должны прекратить работу на четыре недели, за исключением обслуживания на вынос.

Власти Франции вводят с сегодняшнего дня комендантский час в столичном регионе и некоторых других городах с высоким уровнем распространения коронавируса. Данная мера будет действовать минимум четыре недели.

Помимо столичного региона, комендантский час будет действовать в Лилле, Марселе, Гренобле, Лионе, Руане, Сент-Этьене, Тулузе и Монпелье.

За нарушение комендантского часа будет веден штраф в размере 135 евро. Повторное нарушение повлечет за собой штраф в 1,5 тысячи евро.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39,3 млн заболевших коронавирусом, более 1,1 миллиона пациентов умерли.

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