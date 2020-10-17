Главы оборонных ведомств Турции и Азербайджана провели телефонные переговоры, - СМИ

CentralAsia (CA) - Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел 17 октября телефонные переговоры с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, сообщает агентство Anadolu.



"Обсуждалась операция Азербайджана на оккупированной территории. Акар поздравил азербайджанскую армию с освобождением [города] Физули и уничтожением двух Су-25 Армении, которые наносили удары по населенным пунктам", - отмечает турецкое государственное агентство.

Глава турецкого оборонного ведомства также выступил с утверждением, что Армения "продолжает совершать военные преступления, а те, кто призывает к перемирию и переговорам, следят за нападениями издалека".

Ранее Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении расчетами противовоздушной обороны (ПВО) страны самолета Су-25 армянских вооруженных сил. По данным оборонного ведомства Азербайджана, самолет пытался "нанести удары по позициям подразделений азербайджанской армии в направлении Джебраильского района". Минобороны Армении опровергло заявление Баку, назвав его очередной дезинформацией. "Заявление МО Азербайджана о том, что 17 октября они якобы сбили принадлежащий армянской стороне самолет Су-25, является очередной дезинформацией", - отметила пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Шушан Степанян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил в субботу, что армия страны взяла под контроль город Физули и семь сел в Физулинском районе Карабаха.