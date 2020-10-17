Учёные назвали фактор в шесть раз повышающий риск смерти от коронавируса

CentralAsia (CA) - Ученые из Ливерпульского университета определили фактор, который в шесть раз повышает риск смерти от коронавируса. Речь идет о последовательном заболевании гриппом и COVID-19, сообщается в исследовании специалистов.

Как отмечается в исследовании, COVID-19 - это спектр клинических симптомов у людей, вызванных инфицированием SARS-CoV-2, недавно появившимся коронавирусом, который быстро вызвал пандемию. Слияние второй волны этого вируса с сезонными респираторными вирусами, особенно с вирусом гриппа, представляет собой возможную глобальную проблему для здоровья. Чтобы исследовать это, ученые провели эксперимент на мышах. Одних из них заразили коронавирусом, других последовательно гриппом и коронавирусом. По итогам исследования стало известно, что у грызунов из второй группы заболевания протекало более тяжело.

«Это основная причина тяжелой формы COVID-19 у людей», — рассказал один из ученых Джеймс Стюарт.

Последовательная инфекция также усугубила внелегочные проявления, связанные с SARS-CoV-2. Это включало более тяжелый энцефалит. Взятые вместе, данные показывают, что концепция «двойного заражения» вредна, и необходимо принять меры по смягчению его последствий в рамках комплексных ответных мер общественного здравоохранения на пандемию COVID-19.