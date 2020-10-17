[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Учёные назвали фактор в шесть раз повышающий риск смерти от коронавируса

CentralAsia (CA) -  Ученые из Ливерпульского университета определили фактор, который в шесть раз повышает риск смерти от коронавируса. Речь идет о последовательном заболевании гриппом и COVID-19, сообщается в исследовании специалистов.

Как отмечается в исследовании, COVID-19 - это спектр клинических симптомов у людей, вызванных инфицированием SARS-CoV-2, недавно появившимся коронавирусом, который быстро вызвал пандемию. Слияние второй волны этого вируса с сезонными респираторными вирусами, особенно с вирусом гриппа, представляет собой возможную глобальную проблему для здоровья. Чтобы исследовать это, ученые провели эксперимент на мышах. Одних из них заразили коронавирусом, других последовательно гриппом и коронавирусом. По итогам исследования стало известно, что у грызунов из второй группы заболевания протекало более тяжело.

«Это основная причина тяжелой формы COVID-19 у людей», — рассказал один из ученых Джеймс Стюарт.

Последовательная инфекция также усугубила внелегочные проявления, связанные с SARS-CoV-2. Это включало более тяжелый энцефалит. Взятые вместе, данные показывают, что концепция «двойного заражения» вредна, и необходимо принять меры по смягчению его последствий в рамках комплексных ответных мер общественного здравоохранения на пандемию COVID-19.

print
  • В Бельгии введен комендантский час из-за COVID-19
  • После ракетного удара Армении по Гяндже число жертв среди азербайджанцев увеличилось до 13
  • Президент Узбекистана поручил стабилизировать цены на продукты питания


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com