За сутки в Узбекистане выявили 311 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - За сутки, 17 октября, в стране Узбекистане зарегистрирован 311 случаев заболевания. В то же время умерли 4 пациента с коронавирусом, в результате чего общее количество достигло 524, сообщил Минздрав.



За сутки выздоровели 324 пациента.

В настоящее время из 62 995 зарегистрированных пациентов 60 080 выздоровели, а показатель излечения составляет 95%.

Из 2391 пациента, проходящего лечение в медицинских учреждениях, 313 находятся в тяжёлом состоянии, а 95 - в критическом.