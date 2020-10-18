За сутки в Узбекистане выявили 311 новых случаев коронавируса

- Узбекистан, общество
- 10:20, 18 октября 2020
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CentralAsia (UZ) - За сутки, 17 октября, в стране Узбекистане зарегистрирован 311 случаев заболевания. В то же время умерли 4 пациента с коронавирусом, в результате чего общее количество достигло 524, сообщил Минздрав.
За сутки выздоровели 324 пациента.
В настоящее время из 62 995 зарегистрированных пациентов 60 080 выздоровели, а показатель излечения составляет 95%.
Из 2391 пациента, проходящего лечение в медицинских учреждениях, 313 находятся в тяжёлом состоянии, а 95 - в критическом.