В Казахстане за сутки зарегистрированы 104 новых случая коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки (по данным на 17 октября) в Казахстане зарегистрированы 104 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Прирост составил 4 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 19,

город Алматы - 9,

Акмолинская область - 6,

Актюбинская область - 2,

Алматинская область - 7,

Атырауская область - 5,

Восточно-Казахстанская область - 11,

Жамбылская область - 1,

Западно-Казахстанская область - 6,

Карагандинская область - 9,

Костанайская область - 5,

Мангистауская область - 1,

Павлодарская область - 13,

Северо-Казахстанская область - 9,

Туркестанская область - 1.

Всего в стране подтверждено 109 406 случаев.

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