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  18 октября 2020
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В Казахстане за сутки зарегистрированы 104 новых случая коронавируса

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки (по данным на 17 октября) в Казахстане зарегистрированы 104 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Прирост составил 4 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 19,
город Алматы - 9,
Акмолинская область - 6,
Актюбинская область - 2,
Алматинская область - 7,
Атырауская область - 5,
Восточно-Казахстанская область - 11,
Жамбылская область - 1,
Западно-Казахстанская область - 6,
Карагандинская область - 9,
Костанайская область - 5,
Мангистауская область - 1,
Павлодарская область - 13,
Северо-Казахстанская область - 9,
Туркестанская область - 1.

Всего в стране подтверждено 109 406 случаев.

Коронавирус в Казахстане
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