Азербайджан и Армения объявили о перемирии в Нагорном Карабахе

CentralAsia (CA) - Вечером 17 октября на сайтах МИД Азербайджана и Армении появилось заявление о том, что две страны договорились о гуманитарном перемирии.

«Республика Армения и Республика Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00:00 часов по местному времени, 18-го октября», — говорится в заявлении.

Как отмечается в документах, «решение принято, следуя заявлению президентов Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1 октября 2020 года, заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября 2020 года и в соответствии с московским заявлением от 10 октября 2020 года».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии райцентра Физули и нескольких сел между ним и другим райцентром, Гадрутом. Армения за целый день никак не ответила на это заявление.

В результате ночного ракетного удара по Гяндже погибли, по официальным данным, с азербайджанской стороны погибли 14 человек и более 50 получили ранения.