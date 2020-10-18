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  18 октября 2020
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Азербайджан заявил о нарушении перемирия со стороны Армении

CentralAsia (CA) -  Вооруженные силы Армении грубо нарушили режим перемирия, подвергнув артиллерийскому обстрелу азербайджанские позиции на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило Минобороны Азербайджана.

«Несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня в 00.00 18 октября, вооруженные силы Армении в очередной раз грубо нарушили соглашение», — говорится в сообщении военного ведомства.

По данным Баку, ночью армянские военнослужащие обстреляли из минометов и артиллерии окрестности Джебраила и села на реке Араз. Среди личного состава азербайджанской армии пострадавших нет, добавили в Минобороны.

«Нашими подразделениями приняты адекватные меры реагирования», — отметили в ведомстве.

Ранее представитель Минобороны Армении Шушан Степанян обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня. По ее данным, противник произвел артиллерийский обстрел в северном направлении и ракетный обстрел в южном направлении.

Накануне глава российского МИДа Сергей Лавров провел переговоры с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном. После этого стороны договорились о прекращении огня с полуночи 18 октября.

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