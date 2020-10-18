Число случаев COVID-19 в Таджикистане достигло 10 455

CentralAsia (TJ) - На 17 октября в Таджикистане зафиксировано 10 455 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 0,03% от общего количества зараженных.

По данным Минздрава страны, на сегодня в стране Таджикистан погибло уже 80 человек, летальность составляет 0.77%.

Полностью вылечили от вируса 9 457 человек, восстановление составляет 90.45%.

Таджикистан занимает 107 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

Коронавирус в Таджикистане

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