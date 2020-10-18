Трамп заявил о новом оружии, которое поможет установить «мир с позиции силы»

CentralAsia (CA) - США будут выстраивать свою мирную политику с позиции силы при помощи новых видов вооружения. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время предвыборного митинга в городе Джейнсвилл, штат Висконсин.

«Ни у кого нет оружия, хоть близко сравнимого с тем, которым обладаем мы. Надеюсь, США никогда не придется его применять. Но мы установим мир с позиции силы. Вот для чего это все», — сказал президент.

По словам Трампа, сейчас у Соединенных Штатов самая мощная армия в мире, чему завидуют «и Россия, и Китай, и Северная Корея, и другие страны».

В сентябре глава США заявлял, что у страны есть неизвестные никому виды вооружений. «У нас есть системы, о которых никто не знает. Честно говоря, будет лучше, если так и останется», — сообщил Трамп.

Он отметил, что сейчас США создают отличное оружие, а финансирование армии в размере $2,5 трлн в последние три года сделала вооруженные силы страны «сильнее, чем когда-либо ранее».

В мае 2020 года Трамп заявлял о разработке военными гиперзвукового снаряда, который он назвал «супер-пупер» ракетой. По словам президента, она может развивать скорость в 17 раз выше скорости других имеющихся в мире ракет.