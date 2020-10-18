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  18 октября 2020
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В торговом центре на востоке США произошел взрыв газа, пострадали 5 человек

CentralAsia (CA) -  В результате взрыва в торговом центре в американском городе Харрисонберг в штате Вирджиния пострадали пять человек. Об этом сообщает ABC News.

Губернатор штата Ральф Нортэм написал в своем Twitter, что власти следят за ситуацией после взрыва газа в торговом центре. Сотрудник находящейся поблизости парикмахерской рассказал, что почувствовал запах газа.

Среди пострадавших трое студентов местного колледжа. Они получили легкие ранения. Двое других раненых госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще один был доставлен в больницу с легкими ранениями.

На месте происшествия работали 70 пожарных. Начато расследование.

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