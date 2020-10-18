В Китае впервые нашли живой вирус COVID-19 на замороженной упаковке

CentralAsia (CA) - Эксперты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний впервые в мире обнаружили живой вирус COVID-19 на упаковке замороженных морепродуктов, сообщает РИА Новости.



Специалисты извлекли живой вирус из положительной пробы, взятой с внешней упаковки импортированной замороженный трески в ходе эпидемиологического расследования причин вспышки коронавируса в Циндао.

"Это первый в мире случай извлечения живого вируса из положительной пробы, взятой с упаковки замороженной продукции, кроме того, это подтвердило, что контакт с живым вирусом на упаковке может привести к заражению", - говорится в заявлении центра.

В ведомстве пояснили, что таким образом впервые вне лаборатории было доказано, что при особых условиях транспортировки замороженной продукции вирус SARS-CoV-2 может выживать на упаковке на протяжении длительного времени.



При определенных условиях контакт без защиты с поверхностью продукции, на которой есть живой вирус, может привести к заражению. Группой риска являются работники, контактирующие с замороженной продукцией.

В то же время в центре отметили низкий риск заражения подобным образом, поскольку ранее китайским специалистам ни разу не удавалось извлечь живой вирус из положительных проб, взятых с упаковок замороженной продукции.

"Имеющиеся на данный момент исследования говорят о том, что COVID-19 не является вирусом, который передается через пищу, случаев заражения через потребление пищи нет. По состоянию на сегодняшний день также и не обнаружено случаев заражения через контакт с замороженной морепродукцией, на которой был обнаружен вирус" - отметили в центре, подчеркнув, что основными путями передачи по прежнему остаются воздушно-капельный и тесный контакт.

Центр по профилактике заболеваний рекомендовал работникам из группы риска повысить меры индивидуальной защиты при контакте с замороженной продукцией.

Ранее сообщалось, что власти города Циндао в восточной провинции Шаньдун за пять дней протестировали все население на коронавирус после того, как в городе была выявлена небольшая кластерная вспышка COVID-19, новых случаев заражения не выявлено.