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  18 октября 2020
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В общественном транспорте Ташкента перчатки пассажирам будут выдавать бесплатно, — Минтранс

CentralAsia (UZ) -  В автобусах, метро и маршрутном такси Ташкента перчатки будут выдавать бесплатно, заявили в Министерстве транспорта.

Министерство транспорта Узбекистана ранее сообщило, что с 19 октября для пассажиров общественного транспорта Ташкента (автобусы, метро и маршрутное такси) вводится требование ношения не только лицевых масок, но и медицинских перчаток.

Как отмечалось, мера направлена на предупреждение распространения сезонных инфекций. Это решение вызвало недовольство среди населения.

18 октября Минтранс уточнил, что перчатки в общественном транспорте будут выдавать бесплатно водителями, кассирами и кондукторами.

В министерстве сообщили, что пассажиры смогут получать перчатки у кассиров, кондукторов и водителей при входе на станции метро, ​​а также в автобусы и маршрутки.

"Единственная цель внедрения медицинских масок и перчаток для пассажиров общественного транспорта в Ташкенте – это защита здоровья граждан", – подчеркнули в Минтрансе.

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