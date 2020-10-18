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  18 октября 2020
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На любительское видео зафиксировали момент стрельбы между полицией и убийцей учителя в Париже

CentralAsia (CA) -  Любительское видео зафиксировало момент столкновения полицейских с убийцей учителя истории Самюэля Пати в парижском пригороде. Злоумышленник не подчинился требованию полицейских сложить оружие и сдаться, открыв по ним огонь из газового пистолета. В ответ полицейские открыли огонь на поражение, сообщает Еuronews.

О результатах осмотра его тела и установления личности рассказал прокурор по делам о терроризме Жан-Франсуа Рикар:

«На его теле были зафиксировано девять огнестрельных ран, найден нож кинжального типа, газовый пистолет типа Airsoft и пять совместимых с ним магазинов. У него был вид на жительство, выданный 4 марта прошлого года и действительный до марта 2030 г. на имя Абдулаха Абуезидовича А., родившегося 12 марта 2002 г. в Москве».

Семья уроженцев Чечни Анзоровых переехала во Францию в 2008 г. и добилась через суд статуса беженцев. В рамках расследования совершенного убийства полиция задержала 10 человек, в том числе родственников убийцы и исламского проповедника.

К зданию средней школы, где был обезглавлен учитель, весь день приходили люди, чтобы почтить память погибшего.

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