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  18 октября 2020
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Туркменистан предложил внести в список ЮНЕСКО разведение ахалтекинцев и алабаев

CentralAsia (TM) -  В МИД Туркменистана на этой неделе прошел брифинг, посвященный работе Международной ассоциации ахалтекинского коневодства и Международной ассоциации «Türkmen alabaý itleri» («Туркменские алабаи»).

Во встрече приняли участие представителей этих организаций и их зарубежные члены, руководители и представители внешнеполитического ведомства, аккредитованных в стране дипмиссий и международных организаций, сообщает госинформагентство ТДХ.

Туркменистан предлагает внести искусство сейисования (сейис в туркменскм языке – это тренер, конюх, который не только ухаживает за лошадьми, но и готовит их к скачкам) ахалтекинцев и национальные традиции разведения алабаев в перечень объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В настоящее время от Туркменистана в Список Всемирного наследия входят историко-культурные памятники Древнего Мерва, Куняургенча, Древней Нисы. Эпос «Гёроглы», танец «Куштдепди» и искусство ручного ковроделия вошли в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

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