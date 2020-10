Риск заразиться коронавирусом в самолете крайне низкий, - исследование

CentralAsia (CA) - Риск заразиться коронавирусом в самолете крайне низкий, даже если салон заполнен пассажирами, следует из данных совместного исследования Министерства обороны США и авиакомпании United Airlines.

Согласно исследованию, если пассажир находится в маске, в среднем лишь 0,003% частиц воздуха в зоне дыхания человека являются заразными, даже когда все кресла заняты. Военные совместно с United Airlines более чем за полгода провели 300 тестов с манекеном, сообщает ABC News со ссылкой на исследование.

Манекен снабдили генератором аэрозолей, который позволял воспроизводить кашель. Во время каждого теста высвобождались 180 млн частиц, что эквивалентно количеству, которое образовалось бы, в случае если в салоне находились бы тысячи кашляющих. Специалисты проследили, как частицы перемещаются по салону. Тесты проводились как с маской, так и без нее.

Результаты эксперимента показали, что около 99,99% частиц были отфильтрованы в течение шести минут благодаря быстрой циркуляции воздуха и системе фильтрации в самолете.

Согласно исследованию Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которое приводит телеканал, риск заражения COVID-19 в самолете такой же, что и риск удара молнии. По данным IATA, среди 1,2 млрд пассажиров выявлено только 44 случая потенциальной передачи инфекции в полете. При этом большинство из них произошли в первые дни пандемии, когда ношение масок не было обязательным.

The results are in: Your risk of exposure to COVID-19 is almost non-existent on our flights (yes, even on a full flight).



Learn more about the robotic mannequins, biodefense sensors and the results of this @DeptofDefense study here: https://t.co/NkqsW8r16A pic.twitter.com/KRMCrpPfGX — United Airlines (@united) October 15, 2020