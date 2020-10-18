Из-за комендантского часа улицы Парижа опустели (фото)

CentralAsia (CA) - Вечером 17 октября в Париже и некоторых других городах Франции начал действовать комендантский час, введенный из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Комендантский час начал действовать с 17 октября с 21:00 до 06:00. При этом полного запрета на выход из дома для жителей Франции не будет. Ограничения продлятся не менее четырех недель, сообщает РБК.

Нахождение на улице без веского основания будет караться штрафом в €135. При этом общественный транспорт продолжит работу для людей, выходящих в утренние или ночные смены.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении комендантского часа на фоне второй волны COVID-19 в ряде городов, в том числе Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Тулузе.

В стране не вводятся ограничения на поездки между регионами. Образовательные, социальные учреждения и магазины закрывать не планируется.

Правительство настаивает на продлении комендантского часа до шести недель до начала декабря. Но для этого необходимо одобрение парламента.

Макрон заявил, что Франция охвачена второй волной эпидемии коронавирусной инфекции, но власти не потеряли контроль над ситуацией.

С мая по июль во Франции заболеваемость COVID-19 шла на спад, однако потом снова начался рост числа инфицированных. Сейчас в стране более 840 тыс. заболевших, она находится на десятом месте в мире по этому показателю.