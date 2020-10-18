В районы Минска стянули спецтехнику и силовиков, - СМИ

CentralAsia (CA) - Автобусы с силовиками, спецтехника и армейские грузовики стянуты в различные районы Минска. Сбор протестующих запланирован на 14:00 около станций метро «Площадь Ленина» и «Первомайская».

На площади Независимости находятся силовики, по периметру дежурит милиция, стоят металлические ограждения. Подземный торговый центр «Столица», расположенный под площадью, не работает, сообщает «РИА Новости».

Утром по проспекту Независимости проехала колонна грузовиков для перевозки личного состава, военная техника, в том числе водометы, и заградительные машины «Рубеж». Стелу «Минск — город-герой» на проспекте Победителей огородили проволокой. Октябрьская площадь, на которой расположен Дворец Республики, оцеплена. Станции метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Немига», «Первомайская» и «Пролетарская» закрыты.

Накануне в Минске прошли женский марш и марш студентов. Около 40 человек задержали. Ранее милиция Минска заявила о готовности применить оружие. Протесты в Белоруссии начались в августе после объявления Александра Лукашенко победителем президентских выборов.