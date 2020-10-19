Пандемии и почта: конный экспресс Монголии, - The Diplomat

CentralAsia (MNG) - Самая известная почтовая эстафета на лошадях появилась с расцветом Великой Монгольской империи в 13 веке.

По мере того как Соединенные Штаты и большая часть мира сталкиваются с нарастающим кризисом COVID-19, работа почтовой системы США временно заняла центральное место в новостном цикле. Вопросы по почте бюллетеней и достаточности инфраструктуры Почтовой службы США для удовлетворения растущих требований сезона выборов просачивались через Конгресс и СМИ, в то время как угрозы сокращения штатов и сокращения финансирования нависают над и без того испытывающей трудности системой.

Это не первый раз, когда почтовая система борется с глобальной пандемией. В последний раз борьба велась верхом, когда другой смертельный патоген остановил впечатляющую почтовую систему.

Ранние почтовые системы были в немалой степени ответственны за возникновение международных сетей людей, культуры и торговли, которые мы принимаем как должное как часть жизни 21 века. Первая формализованная почтовая ретрансляция была создана в первом тысячелетии до нашей эры персидским императором Киром Великим, вслед за распространением верховой езды на лошадях во внутренних районах Евразии. Более 100 станций связали столицу Сузы на территории современного Ирана с окраинами Анатолии в Сардах. По мере того, как росли и падали другие империи, возникали новые почтовые системы для лошадей – в Китае во времена династий Хань и Тан и в таких местах, как Египет, Сирия, Франция и Италия в средние века. В Соединенных Штатах лошади также помогли сформировать первую почтовую инфраструктуру страны. До появления железных дорог колониальная почта на восточном побережье доставлялась конной почтой, в то время как недолговечный Пони-экспресс поддерживал усилия по соединению недавно присоединенной Калифорнии с поселениями в Сент-Луисе на территории более 3 000 км.

Самая известная почтовая ретрансляция на лошадях появилась с появлением в 13 веке Великой Монгольской империи, которая создала систему почтовых постов на расстоянии примерно 60 000 км. Транзит через Монгольский пост сыграл центральную роль в поддержании согласованности в огромной и слабо связанной империи. По почтовым дорогам перемещались посыльные, дипломаты и торговцы, в том числе Марко Поло, который классно рассказал о своих путешествиях в «Путешествиях Марко Поло». Эти институционализированные сети помогали правящим династиям регулировать и облегчать торговлю, а также поддерживать связь и власть на огромных континентальных расстояниях.

Любопытным отголоском нашего сегодняшнего дня стало то, что гиперсвязь, созданная Монгольской империей (и ее почтовым ретранслятором), несли с собой семена катастрофы. По мере приближения к середине XIV века бубонная чума (Yersinia pestis), произрастающая в степях Евразии, перешла от животных к людям. Виновными могли быть сурки, которые и по сей день остаются популярной пищей в степных культурах и пагубным резервуаром чумы. Когда чума распространилась на запад по торговым путям, связывающим Монголию с Центральной Азией и за ее пределами, вызванные ею разрушения вызвали политический беспорядок, который в конечном итоге привел к прекращению работы почтовых дорог в конце 1340-х годов.

В то время как пандемия помогла положить конец эстафете Монгольской империи, почтовая система на лошадях продолжала обслуживать отдаленные регионы Монголии в течение долгого времени в 20 веке. Бат-Эрдэнэ Баярмагнай, уроженец аймака Хубсугул на севере Монголии, вспоминает, как его дедушка и бабушка годами работали на одном участке национального пони-экспресса в годы после коммунистической революции 1930-х и 1940-х годов. Вместо уплаты государственных налогов семья должна была держать упряжку лошадей наготове и оседланной. Другие семьи отвечали за поддержание питания и проживания для тех, кто пользовался почтовой дорогой. Для доставки почты – днем или ночью – в их юрту одному из бабушек и дедушек нужно было быстро сесть на лошадь и доставить почту на следующую станцию, находящуюся примерно в 30 км. «В некоторые дни было довольно интенсивное движение даже среди ночи», - говорит Бат-Эрдэнэ.

В конечном итоге растущая доступность моторизованных транспортных средств положит конец конной доставке почты в Монголии. На протяжении 1940-х годов лошади оставались основным видом транспорта в регионе (Монголия даже вела знаменитое кавалерийское сражение с китайскими войсками при Байтаг Богде вдоль их юго-западной границы в 1947 году).

Однако послевоенное вмешательство Советского Союза открыло доступ к автомобилям и избавило от необходимости ездить верхом. Тем не менее, пастбищная нация, у которой одна из самых низких плотностей населения в мире, по-прежнему привержена доставке почты в сельской местности — почтовая система Монголии недавно попала в заголовки новостей о своем партнерстве с «what3words», системой на основе GPS, которая, в принципе, позволяет любому месту стать доставляемым почтовым адресом, включая мобильные лагеря пастухов, живущих в отдаленных регионах.

Сегодня в Соединенных Штатах больше нет лошадей, перевозящих почту — кроме ежегодной реконструкционной поездки Пони-экспресс, которая остается популярной среди любителей лошадей и истории (что вполне естественно, сама эта поездка также была отменена в 2020 году из-за пандемии проблемы). Для сельских жителей Америки, особенно коренных народов, живущих вдали от городских центров, USPS является важным связующим звеном с товарами, услугами и избирательными бюллетенями. Проблемы, связанные с COVID-19, делают эти услуги как никогда важными для функционирования демократического управления, общественного здравоохранения и экономики. И хотя со времен Чингисхана многое изменилось, трудно не рассматривать ухудшение здоровья USPS перед лицом глобальной пандемии является столь же ужасным предзнаменованием подрыва инфраструктуры – и подрыва авторитета – для Соединенных Штатов на мировой арене.

автор: Уильям Тейлор – куратор археологии и доцент антропологии Университета Колорадо-Боулдер.

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