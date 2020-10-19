Подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Монголией и Хорватией в сфере туризма

CentralAsia (MNG) - Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Республике Хорватия Г.Баттунгалаг и Государственный секретарь Министерства туризма и спорта Хорватии Томислав Дружак подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма между Министерством окружающей среды и туризма Монголии и Министерством туризма и спорта. Хорватии в Загребе, Хорватия, 15 октября.

Согласно меморандуму, страны создадут совместную рабочую группу, которая представит и поделится передовым опытом, а также окажет взаимную поддержку для развития взаимовыгодного, долгосрочного и устойчивого сотрудничества в сфере туризма.

Посол Г. Баттунгалаг и г-н Томислав Дружак подчеркнули важность эффективного достижения целей.

В последние годы количество туристов, прибывающих в Хорватию с населением 4,1 миллиона человек, неуклонно растет. В прошлом году страна, доходы от туризма которой составляют около 20 процентов валового внутреннего продукта, приняла 20 миллионов туристов.

Хорватия (Hrvatska), официально — Республика Хорватия (Republika Hrvatska) — государство на юге Центральной Европы или в Южной Европе, частично на западе Балканского полуострова, бывшая союзная республика в составе Югославии, ставшая независимой в 1991 году. Население, по данным на 30 июня 2020 года, составляет 4 227 746 человек, территория — 56 594 км². Занимает 127-е место в мире по численности населения и 128-е по территории.

Форма правления — парламентская республика. Пост премьер-министра с 19 октября 2016 года занимает Андрей Пленкович, а пост президента с 19 февраля 2020 — Зоран Миланович.

Столица и крупнейший город — Загреб. Хорватия граничит на северо-западе со Словенией, на северо-востоке — с Венгрией и Сербией, на юге и востоке — с Боснией и Герцеговиной и Черногорией; на западе омывается Адриатическим морем и имеет морскую границу с Италией.

Государственная валюта — куна.

Страна является членом Организации Объединённых Наций с 1992 года; ОБСЕ, Совета Европы, НАТО с 2009 года; Европейского союза с 2013 года

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